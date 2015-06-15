Под Донецком боевики применили "Грады" и перебросили пехоту к позициям сил АТО - ИС

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Попов на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение минувших выходных (13-14 июня) фиксировалась резкая активизация российско-террористических войск на Донбассе.

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«Зафиксированы активные обстрелы из тяжелых вооружений позиций украинских войск и населенных пунктов, находящихся под контролем украинской власти, по ряду направлений зафиксированы попытки выдвижения пехотных групп противника с передовых позиций украинских войск (все такие попытки были остановлены огнем сил АТО)», - пишет Попов.

Также в течение последних суток зафиксировано обстрел из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии н. п. Опытное, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка и Авдеевка (фактически продолжались в течение суток).

Кроме того, на юг от Донецка, в районе Новомихайловки, Славного и Степного зафиксировано применение террористами РСЗО БМ-21 «Град». В этом же районе противник применил танки (фиксировалась группа 5-6 машин в районе Опытного и юго-западнее этого населенного пункта, в районе Новомихайловки оперировала танковая группа, переброшенная через Оленевку со стороны Докучаевска).

«Зафиксированы попытки выдвижения пехотных групп противника с передовых позиций украинских войск. В целом отмечается значительное усиление группировки российско-террористических войск, которое оперирует в направлении н. п. Марьинка и на юг от этого н. п., а также на север в направлении н. п. Красногоровка», - отмечает Тымчук.

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«В районе н. п. Новая Ласпа и Старогнатовка террористы несколькими пехотными группами, под прикрытием минометного огня (120-мм), пытались атаковать передовые позиции сил АТО. После открытия силами АТО плотного ответного огня боевики применили 122-мм артиллерию. Впрочем силы АТО заставили пехотные группы боевиков отойти на исходный рубеж», - отмечает он.