Из-за обстрела боевиков возле Трехизбенки загорелся лес

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, несколько реактивных снарядов из "Градов", выпущенных боевиками из Славяносербска, взорвались непосредственно на территории поселкового совета Трехизбенки, еще несколько - за жилым сектором.

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"Один из снарядов попал в пристройку к 5-этажному дому, в которой проживают работники тубдиспансера. Здание сильно повреждено, взрывной волной вынесло окна в одном из подъездов 5-этажки. Чудом никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Руководитель области побывал на месте пожара, который вспыхнул в нескольких десятках метров от тубдиспансера.

"Последние дни в Луганской области держится жаркая погода, днем до 35 градусов тепла, поэтому от снарядов моментально загорелся сосновый лес. То, что применение "Градов" запрещено минского соглашениями, боевиков не останавливает. Огонь подобрался вплотную к лечебному учреждению. Это единственный тубдиспансер областного уровня, который остался на контролируемой Украиной территории Луганской области. К счастью, обстрелы не тронули ни лечебный, ни административный корпуса", - отметил Москаль.

Для тушения пожара были мобилизованы все спасательные бригады из близлежащих районов. К утру возгорание удалось ликвидировать.