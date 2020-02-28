Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, ранен военный

Боевики НЗФ обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары", - говорится в сообщении.

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Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Водяным из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и возле Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел обстрелы недалеко от Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов, там же по нашим позициям велся снайперский огонь. В районе населенного пункта Орехово враг выпустил шесть мин из 120-мм миномета.

Также сообщается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал УНИАН, в течение суток 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.