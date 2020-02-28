На Донбассе оккупанты из минометов обстреляли позиции ООС, один военный погиб

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

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В течение суток 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети. В частности, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Новомихайловка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил шесть выстрелов; неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций ООС, а именно: дважды неподалеку Новотошковского – из 120-мм минометов противник выпустил по нашим защитникам 30 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Ореховым – из миномета калибра 120 мм – три мины.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.