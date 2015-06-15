Боевики за сутки трижды обстреляли блокпост "Марьинка", двое военных ранены
11:31, 15 июня 2015Война
613 0
В результате обстрела противником блокпоста «Марьинка» есть раненые среди сил АТО.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«В течение суток с подконтрольной незаконным вооруженным формированием территории по блокпосту «Марьинка», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ, было осуществлено 3 обстрела из снайперского, минометного оружия и с АГС-17», - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраинские военные отбили новую атаку врага на Марьинку
«В результате обстрелов этого блокпоста двое военнослужащих Вооруженных сил получили ранения. Также боевики из минометов обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Георгиевка». Пострадавших нет», - информирует Госпогранслужба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter