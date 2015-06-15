Боевики за сутки трижды обстреляли блокпост "Марьинка", двое военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В течение суток с подконтрольной незаконным вооруженным формированием территории по блокпосту «Марьинка», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ, было осуществлено 3 обстрела из снайперского, минометного оружия и с АГС-17», - говорится в сообщении.

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«В результате обстрелов этого блокпоста двое военнослужащих Вооруженных сил получили ранения. Также боевики из минометов обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Георгиевка». Пострадавших нет», - информирует Госпогранслужба.