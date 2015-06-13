Боевики обстреляли позиции сил АТО и несколько населенных пунктов в Луганской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, сегодня около 3.45 на окраине Крымского в районе противотуберкулезного диспансера вспыхнул бой между украинскими военными и боевиками из соседних Сокольников. Кроме автоматов и пулеметов применялись пушки БТР, зенитные установки, автоматические гранатометы и минометы. Интенсивность огня была такой, что жители прилегающих улиц прятались в подвалах. В 5.00 бой закончился, однако единичные очереди и взрывы раздавались до 7-ми часов. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, информация о потерях среди военных уточняется.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных, 14 получили раненияВ поселке Родина (входит в город Золотое Попаснянского района) с вечера и до самого утра шли интенсивные обстрелы из оружия разного вида. Обстрелам подвергся и крайний украинский блокпост возле шахты "Родина", где до недавнего времени действовал единственный пункт пропуска на оккупированные территории и в обратном направлении. С 18.00 до 20.00 боевики из оккупированной Михайловки обстреляли блокпост из автоматического миномета "Василек" 82-го калибра (этот миномет на вооружении только в российской регулярной армии). Восемь мин взорвалось в непосредственной близости у блокпоста. Военные не пострадали.

В 4.00 также из минометов был обстрелян "нулевой" блокпост при въезде в соседнюю Катериновку. Информация о пострадавших выясняется.

В полночь боевики из оккупированного Калиново осуществили обстрел позиций украинских военных в Троицком (Попаснянский район возле Дебальцево) из артиллерии 122-миллиметрового калибра и минометов 120-миллиметрового калибра. Как известно, использование этого оружия запрещено, согласно Минскими соглашениями. Мины и снаряды взрывались непосредственно на территории сельсовета, однако обошлось без раненых и погибших.

Боевые действия велись также в Счастье и на автодороге "Бахмутка" в районе 29-го блокпоста. Перестрелки носили локальный характер без серьезных последствий.