Лысенко: в бою под Марьинкой убиты около 150 боевиков

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "По предварительным расчетам, только под Марьинкой противник понес потери около полутора сотен человек и несколько сотен было раненых", - сказал он.

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При этом Андрей Лысенко отметил отличную работу украинской артиллерии. "Во время последнего столкновения под Марьинкой благодаря работе артиллерии нам удалось погасить наступление противника. Огонь был открыт как по первой волне нападающих так и по второму эшелону, где сплотились более подготовленные эшелоны из состава Главного разведывательного управления РФ. Этот прием помог нашим ребятам сдержать наступление", - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, нанести прицельный огонь по складах с боеприпасами и местах скопления живой силы противника помогли данные разведки.

Как сообщал УНИАН, рано утром 3 июня боевики начали наступление на Марьинку. В результате между силами АТО и боевиками завязался бой. Днем в Марьинку прибыло подкрепление Вооруженных сил. Ближе к вечеру того же дня украинские военные остановили наступление боевиков на Марьинку.