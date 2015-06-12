На Донетчине в результате обстрела загорелся газопровод: столб дыма виден за 40 километров

На Донетчине в результате обстрела боевиками поврежден газопровод. Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"В результате минометного обстрела боевиками поврежден газопровод на территории Ясиноватского района, между Красногоровкой и Новокалиново. В непосредственной близости к Авдеевке горит газ. Информации о пострадавших уточняется", - сообщил он.

По его словам, боевики продолжают обстрел.

В результате минометного обстрела боевиками поврежден газопровод на территории Ясиноватского района, между Красногоровко... Posted by Vyacheslav Abroskin on 11 червня 2015 р.

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Боевики с пяти утра вели обстрел из танков и минометов по позициям военных в Авдеевке, а потом начали обстреливать газопровод среднего давления в селе Красногоровка, сообщает корреспондент ТСН.

Газопровод пробит ориентировочно в трех местах. Началось возгорание. Столб дыма от пожара на газопроводе видно за 40 километров. На месте работают спасатели и военные медики, но пока локализовать пожар не удается. К месту возгорания нельзя подойти ближе, чем на полтора километра. Ситуация осложняется и тем, что поблизости находится лесополоса. И уже начались возгорания деревьев. Параллельно продолжается обстрел. Информации о пострадавших пока нет.