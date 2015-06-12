В Авдеевке в результате обстрела боевиками ранены двое мирных жителей

Авдеевка снова попала под удар боевиков. Из-за обстрела ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области. Один из снарядов террористов попал в жилой дом. Пострадали двое мужчин, обоим чуть больше 40 лет. С осколочными ранениями их доставили в больницу. А вблизи шахты "Бутовка" осколочные ранения получили двое бойцов "Правого сектора", их тоже госпитализировали, сообщает 5 канал.

Сегодня около 5:00 утра боевики повредили газопровод в Красногоровке. Из-за этого там вспыхнул крупный пожар. Однако из-за возможности возобновления обстрелов со стороны террористов, спасатели и специалисты не выезжают на место происшествия. О ситуации на Донецком направлении "5 каналу" сообщил представитель штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин.

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Накануне боевики обстреляли Горловку, вследствие обстрелов, трое мирных жителей погибли, трое получили ранения.