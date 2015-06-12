Ночь в зоне АТО: боевики обстреляли из танков Авдеевку и Водяное

07:20, 12 июня 2015
Война
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С прошлого вечера ситуация в зоне АТО характеризуется как стабильно напряженная.

Фото УНІАН

Боевики около 30 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Жарче всего было на Донецком направлении. По Пескам враг 8 раз бил из 120-мм минометов, артиллерийских систем калибром 122 мм, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин. В этом же районе неоднократно попадали под обстрелы боевиков Шахта Бутовка, Опытное", - отмечают в штабе.

Авдеевку и Водяное вечером обстреливали из танков, Марьинку - из стрелкового оружия.

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Вместе с тем на Луганщине под обстрел гранатометов, 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов попали Счастье, Нижнетеплое, Сокольники, Новотошковское, Крымское и Донецкое.

"В полночь из минометов калибра 120 мм бандиты обстреляли Майорск, что на Артемовском направлении. Под утро 122-мм артиллерия российско-террористических войск стреляла по нашим позициям вблизи Луганского", - добавляют военные.

По данным штаба, в районе Мариуполя ночь прошла тихо. Зафиксированы пролеты 15 вражеских беспилотников.

С прошлого вечера ситуация в зоне проведения АТО характеризуется как стабильно напряженная. Пророссийские бандформува...

Posted by Пресс-центр АТО on 11 июня 2015 г.
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