В Крымском на минной растяжке подорвались трое военнослужащих

Вчера, 8 июня, трое военнослужащих были ранены из-за подрыва на растяжке возле пос. Крымское Луганской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, по уточненной информации, после вчерашнего боя между Крымским и Сокольниками, который закончился около 17 часов, никто из мирных жителей не пострадал, жилой сектор села остался вне зоны поражения.

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Однако, около 18.00 трое бойцов милицейского батальона, который дислоцируется в селе, задели растяжку с гранатой, которая взорвалась. В результате все трое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас раненные (их возраст 28, 41 и 60 лет) находятся в больнице.

Сегодня утром в Крымском тихо, боевых действий нет.