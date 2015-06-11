На Луганщине из-за обстрела боевиков погиб военный, еще четверо получили ранения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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Отмечается, что вчера, 10 июня, после обеда блокпост (крайняя контролируемая точка Украиной в Луганской области) обстреляли из подствольных гранатометов и автоматического оружия, а вечером – в 18 и 20 час.– из минометов 80-го и 120-го калибра.

Согласно сообщению, огонь велся со стороны соседних Желобков (село оккупировано российскими регулярными войсками) и Донецкого (здесь закрепились боевики так называемой "ЛНР").

Оба села расположены за несколько километров от 29-го блокпоста.