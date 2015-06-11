В результате вечерних обстрелов Широкино погиб один военный, двое получили ранения

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на информацию из полка "Азов".

"Целый час по позициям украинских войск работала артиллерия 152, 122 мм. 120 миномет и 82 - очень мощный был обстрел. В перерывах между залпами артиллерии работали из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета", - сообщил пресс-офицер штаба АТО сектора "М" Ярослав Чепурной.

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Кроме того, представитель штаба АТО сектора "Б" Евгений Силкин сообщил, что "21 раз, в течение вечера и ночи, боевики били по позициям армейцев на Донецком направлении. Из них террористы 10 раз обстреливали украинцев с тяжелой ствольной артиллерии и танков".