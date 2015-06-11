Россия хочет отправить на Донбасс еще два "гумконвоя" в июне

МЧС РФ намерено в июне отправить на оккупированный Донбасс еще два так называемых "гуманитарных конвоя".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Совете Федерации заявил заместитель главы МЧС Владимир Степанов.

"Сегодня очередная 29-я колонна уже доставила гуманитарную помощь, разгружает.... Эта работа будет продолжаться, в июне мы планируем туда еще два раза доставить гуманитарную помощь", - сказал Степанов.

При этом он заверил, что МЧС РФ информирует о конвоях Красный Крест о том, что "мы везем туда и обратно", причем в присутствии представителей ОБСЕ, а также пограничников и таможенников Украины.

Читайте такжеВ "ЛНР" заявили о прибытии в Луганск очередного российского "гумконвоя"

По его словам, машины з оккупированного Донбасса возвращаются пустыми.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, в Украину из России вторглись очередная колонна в составе более 100 автомобилей с «помощью» для террористов на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены лишь на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".