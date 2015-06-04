Контрабанда продуктов на оккупированный Донбасс составляет $2,5 миллиарда в год – активист

Контрабанда продуктов питания на оккупированные территории Донбасса составляет 2,5 млрд долларов в год.

Об этом сказал бизнесмен, лидер всеукраинского общественного объединения «Народное доверие» Сергей Шахов во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 23 мая в 17.00.

«Мы видим, что реализуется контрафакт, который идет контрабандой с оккупированных территорий. Также (на блокаде подконтрольных боевикам территорий Донбасса - УНИАН) наживаются донецкие и луганские чиновники, которые выдают тысячами пропуска по паспортам, не видя людей. Каждый пропуск может стоить от 500 до 2 тыс. грн, на машину - до 5 тыс. грн», - отметил он.

Читайте такжеТранспортное пересечение линии разграничения в Луганской области могут запретить

«По нашим подсчетам, контрабанда составляет 2,5 млрд долларов в год просто продуктов питания, хотя полгода идет такая блокада» , - добавил Шахов.

«Надо немедленно включиться общинам и предлагать Кабинету министров построить реинтеграционное министерство», - считает бизнесмен. Также он предлагает создать на оккупированных территориях контролируемые ОБСЕ, Красным Крестом базы питания для мирного населения.