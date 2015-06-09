Террористы обстреливали территорию возле Гладосово из танка

Сообщается, что «из 122-мм артиллерийской системы боевики обстреляли Мироновский, на Артемовском направлении, а Попасную и Золотое - из минометов».

«В этом же районе по позициям наших воинов возле Гладосово стрелял танк», – отметили в пресс-центре.

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По данным пресс-центра, в течение дня преступники дважды обстреливали из автоматических станковых гранатометов Счастье.

«Снаряды тяжелых артиллерийских систем сегодня падали на жилые дома в Ленинском и Водяном», - подчеркивают в пресс-центре добавляя, что «украинские воины, в свою очередь, эффективно подавляют огневые точки противника, при этом используют лишь разрешенное соглашениями вооружение».