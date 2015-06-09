Боевики обстреляли Широкино из 152-мм артиллерии - пресс-центр АТО

За ночь боевики осуществили около 40 обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Вопиющий случай нарушения Минских договоренностей со стороны российско-террористических войск был зафиксирован в районе Широкиного. Там подконтрольные самопровозглашенным республикам бандиты применили артиллерию калибра 152 мм", - отмечается в сообщении.

Пески, Шахту Бутовка, Опытное и Авдеевку боевики обстреливали из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем. По Опытному и Водяному открывали огонь из танков.

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Также, по данным штаба АТО, ряд населенных пунктов на Луганском и Донецком направлениях боевики обстреливали из стрелкового оружия и гранатометов.

"В частности, под огонь бандитов попали Счастье, Станица Луганская, Старый Айдар, Красногоровка, Водяное. Кроме того, жилые кварталы Водяного захватчики обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм", - говорят в пресс-центре.

За ночь на Донбассе также зафиксировали пролеты 25 беспилотников, в основном - на Луганщине и на Мариупольском направлении.