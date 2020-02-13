Возле Новотошковского оккупанты из гранатометов обстреляли позиции украинских военных

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

На Донбассе в течение минувших суток оккупанты трижды нарушили режим тишины, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета и вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.