В Минске практически согласовали разведение войск на одном участке – Олифер

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ заявила, что работа над согласованием еще двух новых участков продолжается.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовано, что одним из трех новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

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«Практически согласован один из участков разведения в районе населенного пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной. Продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО», - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, возле Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года. При этом пока не известно, в каких именно районах оно должно состояться.