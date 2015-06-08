На Донетчине семеро военных подорвались на мине
Семеро украинских военнослужащих погибли на Донетчине.
Об этом "5 каналу" сообщил представитель штаба АТО "Сектора Б" Евгений Силкин. Трагедия произошла после обеда возле Красногоровки. Автомобиль, на котором передвигались бойцы, наехал на противотанковую мину.
"Сегодня в 14 часов около населенного пункта Красногоровка в результате наезда на противотанковую мину взорвался автомобиль инженерного подразделения ВСУ, перевозивший боезапас на позиции украинских войск. 7 военнослужащих, шестеро из которых мобилизованы и один контрактник погибли на месте", - сообщил Силкин.
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Напомним, 7 июня вблизи Мариуполя взорвался катер Госпогранслужбы Украины. Двое пограничников, которые находились на нем, обнаружили на поверхности воды самодельное взрывное устройство боевиков. Оно состояло из деревянной крестовины, пенопластовых элементов и предмета, похожего на металлический цилиндр с маячком. Пограничники приняли предмет за радиобуй и пытались его подтянуть к судну. В результате взрыва один из них погиб.