За сутки на Донбассе ранены 10 украинских военных, погибших нет
За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе ранены 10 украинских военнослужащих, погибших нет.
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки погибших нет, 10 военных получили ранения", - сказал он.
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Андрей Лысенко также уточнил, что в результате подрыва катера вчера под Мариуполем один украинский пограничник пропал без вести.
Как сообщал УНИАН, днем 7 июня в Мариуполе во время выхода из бухты корабельно-катерной стоянки отряда морской охраны подорвался пограничный катер береговой охраны UMC-1000. По данным Государственной пограничной службы, на борту катера находилось семь военнослужащих. Шестеро из них были госпитализированы. Позже один из раненых скончался. По данным милиции Мариуполя, погибший - не военнослужащий, а местный житель в возрасте 45 лет. Поиски седьмого человека, находившегося на борту катера, продолжаются.