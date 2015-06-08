Полторак считает, что решить конфликт с Россией военным путем невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

По словам Полторака, за год были сделаны выводы из тех проблем, которые были, особенно в начале боевых действий, в частности была изменена система подготовки, потрачены значительные средства на вооружение.

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"Решить вопрос только военным путем, по моему мнению, невозможно, потому что помимо того, что мы имеем дело с ядерной державой, кроме того, мы еще, если будем решать проблему только военным путем, - потери среди мирного населения будут очень серьезные, и мы этого не желаем", - сказал министр.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады, сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Андрей Парубий заявил, что сегодня на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится самое современное вооружение, которое есть у российской армии. "Мы фактически воюем оружием XX века против оружия XXI века. Неизвестно, чего еще может Путин нового добавить. Разве что ядерные боеголовки, о которых уже говорилось", - сказал он.

Таким образом, считает Парубий, дискуссия о том, что предоставление Украине летального оружия может спровоцировать президента РФ Владимира Путина в предоставлении террористам еще больше оружия, является просто "спекулятивной". "Потому что они все вооружение, которое имеется, оно уже есть в нашем Донецке и Луганске", - сказал Парубий.

По его словам, "если не остановить Путина здесь, он пойдет дальше". "Путин понимает только язык силы. Язык дипломатии он рассматривает как слабость, как провокацию к еще более активным действиям. Он будет идти ровно до тех пор, пока мы его не остановим. И это задача не только Украины, это задача всего цивилизованного мира - остановить Путина", - подчеркнул Парубий.