Порошенко: Военные должны быть готовы к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военные должны быть готовы как к возобновлению наступления врага на Донбассе, так и к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

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“И дальше наращивать расходы на укрепление обороноспособности. Военным – быть готовым как к возобновлению наступления врага на Донбассе, так и к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с РФ. Мы должны быть реально готовыми к этому. Дипломатам - исключить оба этих сценария, укреплять международную коалицию в поддержку Украины. До урегулирования ситуации на Донбассе и возврата Крыма не допустить снятия санкций против агрессора”,- сказал он, говоря о приоритетных задачах на будущее.