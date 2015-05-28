Предоставление Украине летального вооружения остается на повестке дня сотрудничества с Польшей - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках 8-го Киевского форума по вопросам безопасности.

Дипломата спросили, обращалась ли Украина к Польше с запросом о предоставлении летального вооружения. ”Этот вопрос мы обсуждали несколько раз, и этот вопрос продолжает быть в повестке дня консультаций, которые проводятся между Украиной и Польшей на уровне как дипломатическом, так и военном - на уровне Министерства обороны”, - сказал Дещица.

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Как сказал посол, ”мы должны быть готовы к тому, чтобы использовать также и помощь Польши, и оказания помощи в виде летального оружия, но сейчас этот вопрос не является критическим”.

По словам Дещицы, ”Украина продолжает готовить почву для того, чтобы в случае, если такой момент наступит, решение могло быть принято”.