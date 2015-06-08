Министр обороны Украины Степан Полторак заверяет, что Украина готова защитить Мариуполь в случае, если российские войска попытаются соединить свои силы с Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

По словам министра, президент РФ Владимир Путин вряд ли отказался от идеи продвижения к Крыму, и свидетельством этого являются действия РФ в районе Широкино под Мариуполем.

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Как сказал Полторак, российские диверсанты практически работают в пределах украинской акватории Азовского моря и на территории, контролируемой Украиной. “Но здесь дело в том, что на этом направлении мы сосредоточили определенное количество личного состава вооружения и техники, и на случай, если террористические группировки попытаются проводить наступательные действия в направлении Мариуполя с целью объединиться с Крымом, мы будем готовы к ведению определенных боевых действий для того, чтобы выполнить задачу по обороне нашей территории”, - отметил Полторак.