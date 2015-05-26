Die Zeit: Законы, как их пишет Луганск

В своей статье «Законы, как их пишет Луганск», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Ютта Зоммербауэр пишет о том, что когда фотографы начали снимать, напряженность исчезла. Наконец, молодые лица улыбаются в камеры, каждый из десяти учеников высоко поднял свой красный документ. Девочка в бирюзовой юбке и белой блузе репетирует позу модели с небольшим изгибом бедра. Только министр, огромный человек в черной одежде, серьезно смотрит в камеру. Наконец, праздничный момент, «еще один шаг к государственности», как он ранее заявлял, и «большие усилия в трудное время».

«Паспорт», написано золотыми буквами на документе, похожий на советский знак и надпись «Луганская Народная Республика». Несколько минут назад ученики еще стояли возле стены офиса, который был очищен специально для этой церемонии и украшен флагом сепаратистов. Они выглядят напряженными, запуганными, неразговорчивыми. «Я здесь, потому что мы получаем паспорта», сказал 16-летний парень. Как он им? «Неплохо». Еще один ученик говорит о «великой чести» быть гражданином Республики ЛНР (сокращенно). Остальные молчат.

Девочки в своих коротких платьях, чулках и туфлях на высоких каблуках, мальчики в мешковатых штанах и рубашках – и никто на самом деле не знает, почему именно их пригласили в эту комнату в центре Луганска. Когда выяснилось, что заявленный лидер Игорь Плотницкий не придет – «у него важная встреча» - обязанности взял на себя вице-министр внутренних дел Игорь Марков. Он говорит о «правовом коллапсе», который пережила ЛНР, часть бывшей восточноукраинской Луганской области, при насильственном отделении от Украины. Поэтому они решили защитить права тех, кто нуждается в этом больше всего: молодого поколения.

Это только десять из полутора миллионов человек, которые здесь в 16 лет, на пороге взрослой жизни, получают паспорта молодой республики. Вице-министр Марков говорит о будущем и об учебе в России, хотя еще даже не ясно, можно ли вообще с этим паспортом, который на самом деле является просто удостоверением, ехать в Россию. Само собой разумеется, что все остальные страны мира исключены. В настоящее время ведутся переговоры на уровне правительства между Луганском и Москвой, говорит Марков. «Вопрос практически решен», заверил он.

Может случиться, что в великих успехах Луганского руководства что-то упущено. В ЛНР уже есть паспорта, но до сих пор нет закона о гражданстве, говорит российский журналист министру. Мы хотели быстро реагировать, отвечает Марков, чтобы молодые люди не оказались здесь в правовом вакууме. Ученики в любом случае могут пользоваться украинским паспортом. Но об этом упомянули лишь косвенно.

Разыскивается: невеста-снайпер в топе со свастикой

Более года назад Луганская Народная Республика заявила о своей «самостоятельности» от Украины. Это неопределенное понятие, которое может означать автономию или даже независимость. Как угодно. Этот невыясненный статус является частью расчета ЛНР.

Прошлым летом, украинские войска были на окраине Луганска, они были опасно близко, и их снаряды падали на жителей. Раньше здесь жили полмиллиона человек, более половины бежали. Осада продолжалась несколько недель, не было проточной воды, и у жителей она оставила в душе глубокие шрамы. Но Луганск не пал этим жарким летом 2014 года. Сегодня, украинская армия находится в Счастье, в 20 километрах, вдалеке еще слышны выстрелы.

Но, несмотря на относительное спокойствие, Луганск все еще живет в режиме войны. Внешний враг скрывается на каждом углу, вооруженные люди «охраняют» иностранцев в отеле днем и ночью, если появляются подозрительные лица, то секретная служба сразу же приезжает, люди в камуфляже и без значков бродят по мертвым улицам. На пропускном пункте в здании правительства висит доска с фотографиями тех, кто в розыске: 19-летняя украинская невеста-снайпер в коротком топе со свастикой, чрезвычайно опасная, уверяет охранник; она специализировалась на том, что стреляла в представителей пророссийских боевиков, находясь в непосредственной близости. На совести блондинки уже минимум пять жертв. Здесь, на Востоке у каждого есть свои враги, и у луганских разбойников есть свои разбойничьи пистолеты.

Именно такая репутация у ЛНР впереди: республика грабителей и полевых командиров, которые не беспокоятся о законах, и чьи противники исчезают в подвалах. Но теперь с этим должно быть покончено. У «самостоятельности» должен быть законный юридический статус. Руководство Луганска начинает формулировать политическую реальность словами. Есть Конституция, также недавно Плотницкий подписал закон о военном положении: чтобы в чрезвычайной ситуации все шло, как положено. «Мы строим государство с народной милицией, министерством государственной безопасности, министерством внутренних дел, прокуратурой, судами», сказал заместитель министра внутренних дел Марков.

Атрибуты нового маленького государства красуются большими буквами на общественных зданиях, лишенных воображения творениях позднего социализма в центре города. Вот налоговая инспекция, там генеральная прокуратура. Украинская символика была запрещена указом Плотницкого, потому что после пережитого местным жителям она «больше не приятна», поясняет Александра Белоконь; она говорит от имени генеральной прокуратуры. Запрет Плотницкого, как заботливое средство для регулирования чувств граждан?

«Люди должны понять, что такое новое государство», сказала Белоконь. Она местная, была сотрудницей Академии наук в Харькове, хотела защитить диссертацию. Но вмешалась война. Пухлая молодая женщина, с белыми прядями в волосах, аккуратным маникюром, перешла на сторону сепаратистов. Теперь юрист помогает развивать «единую правовую сферу», говорит она в своем кабинете с еще пустыми книжными полками.

Неразбериха, ужасный беспорядок последних месяцев, - главный противник Белоконь. Свое будущее она видит в ЛНР. Довольно эклектичный подход к правосудию, который выбрала здесь власть, она решительно защищает: «Не думайте, что мы перепишем все законы Российской Федерации», говорит она. «Мы берем все лучшее от всех и создаем что-то свое». Мы просматриваем различные кодексы, русские, белорусские, европейские. В последних, в частности, права человека. В Народной республике снова введен Уголовно-процессуальный кодекс Советского Союза 1960 года: «Просто он больше нам подходит».

Показать, что порядок необходимо соблюдать

Самая большая проблема с правосудием в ЛНР в том, что оно не работает. Законы только разрабатываются, судей не хватает, многие бежали. Поэтому, прокурора теперь уполномочена продлевать предварительное заключение, что она широко использует в настоящее время. И накапливается все больше и больше случаев. Заключенным приходится ждать своих процессов. Как и многим другим сторонам при разводе или по вопросам опеки.

Несмотря на такие трудности, Белоконь хочет способствовать созданию образа сепаратистов, которые казались бы организованными и цивилизованными. В некоторых случаях, однако, они могут предстать в совершенно ином свете. В Интернете есть видео, которое показывает, как командир Алексей Мозговой в городе Алчевске в прошлом году созвал «народный суд». Жители Алчевска должны были решить судьбу двух предполагаемых насильников несовершеннолетних. Не было никакого независимого расследования, ни свидетелей, ни слушания обвиняемых. 271 из 290 присутствующих выступили за смерть через расстрел. Когда об этом говорят Белоконь, она реагирует так, будто этот будет эпизод из сказочного мира ЛНР, в любом случае очень, очень далекого. «О, это ...», говорит она. Человек не был расстрелян, он все еще под арестом. То, что произошло в Алчевске, было лишь «представлением», - «которое должно показать людям, что порядок необходимо соблюдать».