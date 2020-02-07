Правоохранители предотвратили диверсию рядом с автотрассой близ Славянска
Правоохранители предотвратили диверсию возле автомобильной трассы М03 неподалёку от города Славянск Донецкой области.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
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Военная контрразведка СБУ получила информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска.
Группа разминирования обследовала примерно полгектара обочины дороги и нашла реактивную противотанковую гранату (РПГ-22 «Нетто»). Найденный боеприпас был в готовности к использованию.
В ОТУ «Пивнич» предполагают, что боеприпас заложили недавно.
«Диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, ведь автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрелы со стороны боевиков.