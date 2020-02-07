Оккупанты за сутки четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Один украинский боец получил ранение.

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огонь велся в районе Красногоровки, Орехово и Новолуганского.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - сообщили в штабе. И добавили, что за текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, боевику вручили подозрение за пытки мирных жителей и военных.