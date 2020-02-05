Оккупанты за день 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе - штаб ООС

Потерь среди украинских военных сегодня нет.

Российские оккупационные силы за текущие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник обстреливал позиции ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметра.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил пять обстрелов: дважды рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалёку от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич»: рядом с Орехово - из 120-мм миномета противник выпустил 4 мины, и неподалёку от населенного пункта Счастье - из противотанкового ракетного комплекса.

«Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - добавили в штабе.