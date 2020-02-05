Возле некоторых участков разведения на Донбассе боевики периодически осуществляют огневые провокации

Оккупанты продолжают пренебрегать обязательствами о прекращении огня и обеспечении безопасности гражданского населения.

Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что вблизи некоторых участков разведения на Донбассе оккупанты периодически осуществляют огневые провокации против украинских защитников с целью вызвать ответный огонь.

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Как сообщили в пресс-центре штаба операции ОС, об этом Кравченко заявил во время встречи с делегацией Канады во главе с послом Канады в Украине Ларисой Галаздой.

Кравченко отметил, что военные формирования Российской Федерации продолжают пренебрегать взятыми на себя обязательствами по прекращению огня и обеспечению безопасности гражданского населения, осуществляя обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. «Отдельно стороны обсудили ситуацию на участках, где произошло зеркальное разведение сил и средств. Командующий ОС заметил, что вблизи некоторых из них противник периодически осуществляет огневые провокации против украинских защитников с целью вызвать ответный огонь, осуществить фото и видеофиксацию обстрелов, которые якобы ведутся с нашей стороны, и в дальнейшем использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса», - говорится в сообщении.

Кравченко высоко оценил эффективность канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая уже пятый год действует в Украине.

В свою очередь канадская сторона выразила свою обеспокоенность положением дел в районе проведения ООС и заверила командующего ОС в дальнейшей помощи в вопросах противодействия российской агрессии и в вопросах восстановления мира на территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.