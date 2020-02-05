Возле некоторых участков разведения на Донбассе боевики периодически осуществляют огневые провокации
Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что вблизи некоторых участков разведения на Донбассе оккупанты периодически осуществляют огневые провокации против украинских защитников с целью вызвать ответный огонь.
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Как сообщили в пресс-центре штаба операции ОС, об этом Кравченко заявил во время встречи с делегацией Канады во главе с послом Канады в Украине Ларисой Галаздой.
Кравченко отметил, что военные формирования Российской Федерации продолжают пренебрегать взятыми на себя обязательствами по прекращению огня и обеспечению безопасности гражданского населения, осуществляя обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. «Отдельно стороны обсудили ситуацию на участках, где произошло зеркальное разведение сил и средств. Командующий ОС заметил, что вблизи некоторых из них противник периодически осуществляет огневые провокации против украинских защитников с целью вызвать ответный огонь, осуществить фото и видеофиксацию обстрелов, которые якобы ведутся с нашей стороны, и в дальнейшем использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса», - говорится в сообщении.
Кравченко высоко оценил эффективность канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая уже пятый год действует в Украине.
В свою очередь канадская сторона выразила свою обеспокоенность положением дел в районе проведения ООС и заверила командующего ОС в дальнейшей помощи в вопросах противодействия российской агрессии и в вопросах восстановления мира на территории Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.