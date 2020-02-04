Боевики 12 раз обстреляли бойцов ООС, есть раненые

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один получил боевую травму.

В понедельник, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел восемь обстрелов по нашим позициям, а именно:

- четыре раза неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 28 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

- рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;

- дважды в районе населенного пункта Авдеевка – из станкового противотанкового гранатомета – 9 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из стрелкового оружия;

- неподалеку Песков – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм – 9 мин;

- неподалеку Орехового – со 120-мм миномета противник выпустил 5 мин;

в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

С началом этих суток оккупанты не обстреливали украинские позиции, потерь нет.