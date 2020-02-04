Боевики 12 раз обстреляли бойцов ООС, есть раненые
В понедельник, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Читайте такжеОккупанты лишают жителей Донбасса зарплаты из-за отказа получать "паспорта" "ДНР/ЛНР"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел восемь обстрелов по нашим позициям, а именно:
- четыре раза неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 28 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела;
- дважды в районе населенного пункта Авдеевка – из станкового противотанкового гранатомета – 9 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из стрелкового оружия;
- неподалеку Песков – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм – 9 мин;
- неподалеку Орехового – со 120-мм миномета противник выпустил 5 мин;
в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.
С началом этих суток оккупанты не обстреливали украинские позиции, потерь нет.