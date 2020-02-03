Оккупанты сегодня 10 раз открывали огонь по позициям украинских защитников - штаб ООС

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов по украинским позициям, а именно: три раза неподалеку Павлополь - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с опытно - с противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела; дважды в районе населенного пункта Авдеевка - со станковой противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также противник совершил обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Еще 3 враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно: дважды рядом с Новотошковское - с миномета калибра 120 мм - 9 мин; неподалеку Орехово - с 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

«Сегодня, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», - сообщили в пресс-центре ОС.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 февраля, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.