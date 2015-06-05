В Луганской области на растяжке подорвался военный

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера возле поселка Новотошковка (находится возле 29-го блокпоста на автодороге "Бахмутка") подорвался украинский военный. 41-летний сержант вышел на окраину поселка в лесополосу и зацепил растяжку с гранатой. К счастью, ранения нетяжелые, угрозы жизни нет.

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Обстрелов Новотошковкы не было, однако в районе 29 и 25 блокпостов на "Бахмутке" по состоянию на 9.00 идут перестрелки из автоматических гранатометов, пушек БМП и стрелкового оружия. Боевые действия в течение вчерашнего вечера и минувшей ночью велись также в Крымском, Троицком (Попаснянский район возле Дебальцево), Станице Луганской и Катериновке. Во всех случаях они имели локальный характер, артиллерия не применялась. Данных о раненых и погибших не поступало.