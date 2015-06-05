Боевики привезли к линии разграничения новые "Грады" - Тымчук
09:50, 05 июня 2015Война
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Террористы подтянули к линии разграничения на Донбассе еще 7 установок залпового огня БМ-21 «Град».
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Через Кировск на Фрунзе со стороны Стаханова проследовало 3 единицы РСЗО БМ-21 «Град», - сообщил он, добавив, что «ещё 4 РСЗО зафиксированы между Степовым и Славяносербском.
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Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки российско-террористические войска по меньшей мере 11 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции из реактивных установок «Град», запрещенных Минскими соглашениями.
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