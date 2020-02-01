Оккупанты готовятся к "захвату рубежей и высот" в зонах разведения сил на Донбассе – ИС

Оккупанты отрабатывают захват новых территорий.

В течение 21-28 января в ряде частей и подразделений оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе продолжалось проведение мероприятий согласно плану боевой подготовки ЮВО ВС РФ.

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Как сообщает «Информационное сопротивление», на полигонах «Центральный» и «Передовой» прошли практические занятия по боевому слаживанию подразделений уровня взвод\рота, а также огневой подготовке, с выполнением практических стрельб из штатного вооружения, включая ББМ и приданные огневые средства.

«Также, 22 января на полигоне «Удалой» с личным составом ряда подразделений уровня батальон из состава оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, были проведены занятия по тактической и огневой подготовке. При этом, отрабатывались вопросы организации и ведения общевойскового боя в составе взвода (роты), в том числе, проведение контратакующих действий, захват определенных рубежей и высот, ведение обороны занятых рубежей. В ходе теоретической части занятий, с командным составом указанных подразделений отрабатывались вышеуказанные учебные вопросы применительно к конкретным участкам местности в районе линии соприкосновения с подразделениями ОС, в том числе, в районе так называемых “точек разведения сторон”», – говорится в сообщении ИС.