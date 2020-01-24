В ОС озвучили три следующих желаемых участка для разведения сил и средств на Донбассе

Речь идет о контрольном пункте въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).

В Минске украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три участка: контрольный пункт въезда и выезда «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (в районе Авдеевки).

Это официально подтвердил телепроекту Радио Свобода "Донбасс Реалии" заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.

«Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены «нормандским форматом», чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской – это возможность в дальнейшем восстановление железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов», – рассказал Бондарь.

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По словам военного, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой «серой зоне», нет.

«Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Минске рассматривается девять предложений для определения новых трех участков разведения сил на Донбассе.

Представители Украины предложили три новых участка, но оккупанты в ответ озвучили свои шесть вариантов.

Справка УНИАН. Разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского – в ноябре.

Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года. При этом пока не известно, в каких именно районах должно состояться разведения.