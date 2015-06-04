Активные боевые действия продолжаются в Широкино и Станице Луганской
13:29, 04 июня 2015Война
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В зоне АТО активные боевые действия продолжаются в Широкино и Станице Луганской.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"На Мариупольском направлении единственной точкой соприкосновения вчера было Широкино. Как и на других участках линии обороны, противник применил тяжелое вооружение, в том числе 122-миллиметровые орудия, которые боевики прячут в селе Саханка", - отметил он.
"На Луганском направлении наиболее активные боевые действия велись в Станице Луганской, где противник осуществил серию обстрелов наших позиций из 120-миллиметровых минометов", - сказал Андрей Лысенко.
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