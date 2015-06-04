Боевики за день уже 4 раза открывали огонь по силам АТО в Широкино

Об этом сообщает Штаб обороны Мариуполя на своей странице в соцсети. "Вчера противник 6 раз запрашивал режим прекращения огня и каждый раз сам же его нарушал. Сегодня утром противник уже произвел 4 обстрела позиций сил АТО в Широкино", - отмечается в сообщении.

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Так, с 5.00 до 6.00 огонь велся из 120-миллиметрового миномета. В это же время был зафиксирован беспилотник противника над позициями сил АТО в Широкино. С 7.00 до 8.00 противник вел огонь из стрелкового вооружения и гранатометов.

"За минувшие сутки противник произвел 9 обстрелов позиций сил АТО в пределах сектора «М»", - говорится в сообщении.

В частности, при обстрелах противник применял три раза 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки, два раза - 82- и 120-миллиметровые минометы, а также четыре раза стрелковое оружие - пулеметы, АГС и снайперские винтовки.

За минувшие сутки были зафиксированы пролеты 7 безпилотных летальных аппаратов - дважды над Мариуполем, дважды – в тылу сил АТО, а также по одному разу - над Мангушем, Талаковкой и Широкино.

"Приказом командующего штаба АТО трасса Мариуполь-Волноваха перекрыта до особого распоряжения. Это вынужденная мера в связи с активизацией российских наемников в северном направлении от Мариуполя", - добавлено в сообщении.

Ситуация в пределах сектора "М" остается полностью контролируемой украинскими силовиками. Все подразделения находятся на своих позициях и готовы к любому повороту событий.