В наступлении на Марьинку участвовали две группы боевиков

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы "Информационное сопротивление" ("ИС"). В сообщении говорится, что около 04.10 утра боевики начали массированные обстрелы позиций украинских войск в районе населенного пункта Марьинка, а начиная с 6.45-7.00 на участке Марьинка-Красногоровка перешли к активному наступлению.

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В обстрелах, по данным группы "ИС", участвовали два подразделения 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" (всего порядка 18 установок); восемь 152-мм орудий "Мста-Б"; не менее шести 152-мм САУ 2С3 "Акация"; три единицы 152-мм самоходных орудий 2С5 "Гиацинт".

"Также было зафиксировано несколько "кочующих" (активно маневрирующих) батарей 122-мм пушек-гаубиц Д-30 – 14 орудий, разбитых на 2 подразделения. В массовом порядке применялись 120-мм и 82-мм минометы, в том числе и в мобильном варианте (на транспортных платформах)",- сообщает "ИС".

Про этом отмечает, что "после неудачной попытки наступления на позиции сил АТО боевики применили реактивные системы залпового огня".

С 10.00 формирования боевиков перешли в атаку силами двух тактических групп, каждая численностью в усиленный "пехотный" (мотострелковый) батальон: одна тактическая групп - вдоль Донецкой кольцевой дороги от Александровки (по практически открытой местности, что и стало фатальным для нее); вторая группа - через Старомихайловку на Красногоровку (по довольно узкому участку между двумя водоемами).

Кроме того, во втором эшелоне боевиков находился резерв для дальнейшего наращивания усилий в направлении, где обозначится успех (всего – 2 "пехотные" группы численностью до усиленной роты каждая, и 1 танковая рота).

По данным "ИС", в состав всех тактических групп боевиков, оперировавших в Петровском районе Донецка по направлению к Марьинке, входила бронетехника и транспортные средства.

При этом подчеркивает, что в результате огневого боя на западной и юго-западной окраине Марьинки противнику удалось ценой потери нескольких единиц бронетехники и транспорта достичь передового блок-поста украинских войск и занять его (это и стало максимальным достижением боевиков за сутки).

"На сравнительно небольшом отрезке между Александровкой и Марьинкой противник понес настолько чувствительные потери от огня украинских войск, что был вынужден остановится. После чего стал вновь концентрировать артиллерийский огонь на опорных пунктах и позициях украинских войск – в основном безрезультатно", - отмечает "ИС".

В свою очередь, начиная с 13.00 украинские войска подтянули артиллерию к переднему краю, одновременно проводя за Марьинкой развертывание тактических резервов. Украинскими войсками был нанесен комбинированный удар ствольной и реактивной артиллерии по рубежу, которого на тот момент достигли силы противника. Также была совершена контратака к оставленному ранее блок-посту сил АТО.

Боевики были вынуждены оставить занятый ранее блок-пост и отойти в сторону Александровки на исходный рубеж, Одновременно двигавшиеся за первым эшелоном резервные подразделения боевиков попали под артиллерийский удар ВС Украины, и повлиять на ход боя за Марьинку не могли.

К исходу дня подразделения ВСУ окончательно подавили на окраинах Марьинки сопротивление противника.