Оккупанты обстреливают украинских бойцов на Донбассе из запрещенных минометов, потерь нет

Военные ВСУ дают боевикам адекватный ответ из разрешенного вооружения, вынуждая противника прекращать обстрелы.

За прошедшие сутки, 29 января, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели обстрел, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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Так, противник обстреливал наши позиции из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела по нашим позициям вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Орехового – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины; три раза рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм – 4 мины и из 82-мм миномета – 14 мин; вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники давали адекватный ответ из разрешенного вооружения, вынуждая противника прекращать обстрелы.

Вчера потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 28 января, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.