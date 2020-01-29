На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинских военных, двое бойцов пострадали

Оккупанты ведут обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов.

За прошедшие сутки, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте такжеИзвестный французский писатель побывал в зоне ООС (фото)

Четыре обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Березового – из гранатометов различных систем; рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Восемь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин из 82-мм миномета - 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Троицким - из автоматических станковых гранатометов.

Вчера в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

Как сообщал УНИАН, в течение 27 января боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил вчера не было.