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На Донбассе боевики 12 раз обстреляли украинских военных, двое бойцов пострадали

07:38, 29 января 2020
Война
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Иллюстрация REUTERS

За прошедшие сутки, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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Четыре обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Березового – из гранатометов различных систем; рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Восемь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин из 82-мм миномета - 5 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Троицким - из автоматических станковых гранатометов.

Вчера в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

Как сообщал УНИАН, в течение 27 января боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил вчера не было.

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