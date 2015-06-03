Украина, Россия и ОБСЕ договариваются о прекращении огня в Марьинке. "Нового штурма" нет

"Возможно, меня не так поняли. Там продолжается перестрелка", - сказал он Украинской правде и добавил, что массированного штурма, как утром, нет.

Также пресс-офицер центра по контролю и координации за прекращением огня Руслан Семенюк сообщил, что украинская сторона СЦКК за прекращением огня делает все возможное, чтобы успокоить ситуацию под Донецком.

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы произошла деэскалация конфликта и было достигнуто прекращение огня", - сообщил Семенюк.

По его словам, состоялись переговоры в рамках СЦКК при участии украинской и российской стороны и ОБСЕ.

"Переговоры уже состоялись. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим результаты этих договоренностей о прекращении огня. С нашей стороны было сделано все, чтобы это произошло", - сказал он.

Семенюк добавил, что на совещании представители СЦКК отправились к Марьинке, чтобы проконтролировать, насколько выполняются договоренности.

Напомним, ранее пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук сообщал, что в районе Марьинки и Красногоровкиидет штурм позиций Вооруженных сил Украины незаконными вооруженными формированиями.

"Сейчас в районе Марьинки и Красногоровки идет штурм позиций ВС Украины незаконными вооруженными формированиями ОРДО в количестве до 1000 боевиков при поддержке танков, БМП, 122 - и 152-миллиметровой артиллерии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики начали наступление около четырех часов утра со стороны Донецка. Позже стало известно, что в Марьинку, где происходят вооруженные столкновения с боевиками, прибыло подкрепление Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что военные без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.