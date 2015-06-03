Военные проводят зачистку в Марьинке – боец "Киев-2"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает боец батальона "Киев-2" Игорь Савчук.

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"ВСУ уже проводит зачистку. Пехоту орков всю положили. Часть танков отошли, часть подбита. Тупая лобовая атака закончилась кучей сепарских 200-х. К сожалению, у нас тоже есть потери", - говорится в сообщении.

Ну вот, что и требовалось доказать!Слились рашисты в Марьинке.ВСУ уже проводит зачистку.Пехоту орков всю положили. Ча... Posted by Ігор Савчук on 3 Июнь 2015 г.

Как сообщал УНИАН, силы антитеррористической операции без потерь остановили наступление боевиков на Марьинку.

По информации медика-волонтер Армена Никогосяна, бой начался около четырех часов утра со стороны Донецка. Боевики стреляли в сторону Марьинки и Красногоровки с тяжелой техники: "Градов" и танков.

По данным Савчука, в Марьинку прибыло подкрепление ВСУ.