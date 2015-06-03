Боевики обстреляли ряд населенных пунктов на Донецком направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Луганском из пулеметов и стрелкового оружия бандиты вели огонь по Золотому, Фрунзе и Счастью. С 120 мм артиллерии по Станице Луганской", - говорится в сообщении.

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На Артемовском с 120 мм артиллерии и стрелкового оружия по Лозовому и Кирово. Били также из 120 мм минометов по Світлодарському. 152 мм артиллерия стреляет по Курдюмовці.

Почти весь огонь боевики сосредоточили именно на Донецком направлении. Из минометов и артиллерии, запрещенных Минскими договоренностями калибров, а также крупнокалиберных пулеметов, боевики стреляли по Опитному, шахте Бутовка, Водяном, Первомайском, Марьинке, Песках, Невельском, Каменке, Новотроицком, Красногоровке, Березовом. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия многократно обстреливали Пески. Работал здесь и вражеский танк. "В целом, можно сказать, что за этот период больше половины обстрелов захватчики совершили именно на Донецком направлении", - сообщил пресс-центр.

Беспилотники боевиков появлялись в небе над позициями сил АТО 27 раз.