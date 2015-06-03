Боевики в Широкино плохо вооружены и деморализованы - СМИ

Об этом пишет корреспондент британской газеты The Times Оливер Кэрролл, который побывал на передовых позициях боевиков в Широкино, передает РБК.

Боевики рассказали журналисту, что они разочарованы своими командирами, которых давно не видели.

"Они присылают сюда людей, которые даже не умеют обращаться с винтовкой", — сказал боевик под позывным "Страус", бывший футболист из Донецка.

По оценке Кэрролла, на передовой находится не более 50 боевиков. При этом, как они рассказали, потери составляют один-два человека в день.

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В Широкино осталось примерно 20 местных жителей, хотя до начала войны в нем проживали примерно 1,4 тыс. чел. 66-летний Юрий Гудилов рассказал, что он остался в Широкино, несмотря на опасность, поскольку не может позволить себе квартиру в Мариуполе.

"Я держусь, но вряд ли протяну зиму, если все это будет продолжаться", — сказал он.

Журналист The Times также приводит фрагмент беседы Гудилова с боевиком.

"Вот вы все стреляете, а нам нужен только мир. Я даже не понимаю, за что вы сражаетесь", — спросил местный житель "ДНРовця". "За Новороссию", — ответил боевик. "А, ну да", — сказал Гудилов.