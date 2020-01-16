Российское оккупационное командование на Донбассе с начала года активизировало призывную кампанию - разведка

Несмотря на агитацию оккупантов, большинство потенциальных призывников стараются избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории.

Российское оккупационное командование на Донбассе с начала года активизировало призывную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные украинской разведки.

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«Российское оккупационное командование с начала года активизировало призывную кампанию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В агитационных мероприятиях задействованы все местные медиа-ресурсы (телевидение, периодические печатные издания, социальные сети и т.д.)», - отметил Гуцуляк.

По его словам, российские пропагандисты для мотивации мужчин призывного возраста проходить военную службу в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК обещают им якобы высокое финансовое обеспечение. При этом замалчивается ужесточение требований к личному составу в подразделениях оккупантов и введение новых видов наказаний, в т.ч. существенное снижение размеров ежемесячных денежных выплат за малейшие нарушения.

Вместе с тем, сообщил Гуцуляк, несмотря на агитацию оккупантов, большинство потенциальных призывников стараются избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории.