Под Докучаевском погибли двое военных, двое попали в плен — СМИ
В воскресенье, 31 мая, погибли двое военнослужащих 28-й отдельной гвардейской мехбригады, среди них — офицер.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в части.
Это произошло возле населенного пункта Славное Докучаевского района.
Кроме того, двое военных погибли, один боец был ранен, еще один попал в плен.
"Диверсионно-разведывательная группа противника зашла к нам в тыл и напали на "Урал" с бойцами, который ехал на позиции, после чего скрылась", — рассказал собеседник издания.
В то же время, по информации командира роты батальона спецназначения "Киев-1" Юрия, возле Славного группа из 6-8 человек организовала засаду на украинскую военную машину.
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"Во время боестолкновения был убит водитель и офицер, командир роты одного из батальонов. Также двое бойцов были захвачены в плен", - рассказал он в эфире канала 112 Украина.
Юрий сообщил, что вместе с машиной бойцы были вывезены в Донецк, при этом он не слышал о раненом.