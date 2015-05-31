Под Докучаевском погибли двое военных, двое попали в плен — СМИ

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в части.

Это произошло возле населенного пункта Славное Докучаевского района.

Кроме того, двое военных погибли, один боец был ранен, еще один попал в плен.

"Диверсионно-разведывательная группа противника зашла к нам в тыл и напали на "Урал" с бойцами, который ехал на позиции, после чего скрылась", — рассказал собеседник издания.

В то же время, по информации командира роты батальона спецназначения "Киев-1" Юрия, возле Славного группа из 6-8 человек организовала засаду на украинскую военную машину.

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"Во время боестолкновения был убит водитель и офицер, командир роты одного из батальонов. Также двое бойцов были захвачены в плен", - рассказал он в эфире канала 112 Украина.

Юрий сообщил, что вместе с машиной бойцы были вывезены в Донецк, при этом он не слышал о раненом.