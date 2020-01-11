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Боевики из минометов обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки и Песков

20:00, 11 января 2020
Война
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Оккупанты продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеСутки на Донбассе: трое военных получили ранения в результате обстрелов боевиковОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Противник обстрелял позиции ОС из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Из 120-мм миномета противник выпустил три мины по позициям Объединенных сил рядом с Красногоровкой и из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки  «Восток».

«Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 13 обстрелов, трех украинских военных были ранены.

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