Боевики из минометов обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки и Песков

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Читайте такжеСутки на Донбассе: трое военных получили ранения в результате обстрелов боевиковОб этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

«Противник обстрелял позиции ОС из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Из 120-мм миномета противник выпустил три мины по позициям Объединенных сил рядом с Красногоровкой и из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

«Сегодня в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 13 обстрелов, трех украинских военных были ранены.