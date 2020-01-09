На Донбассе провели тренировку десантников на БМП-1 (фото)

Украинские военные повышали практические навыки работы в сложных метеоусловиях.

На Луганщине на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил состоялась тренировка экипажей боевых машин 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Читайте такжеВ Карпатах состоялись очередные испытания военного самолета Ил-76МДОтмечается, что по легенде учений подразделение бригады на БМП-1 выдвинулось для отражения атаки противника в сложных метеоусловиях.

«Добравшись к указанной отметке, колонна стремительно развернулась в боевые порядки и перешла к «активной обороне». Не останавливая свое движение, боевые машины быстро и уверенно реагировали на ситуацию при получении новых вводных, маневрировали и, прикрывая друг друга, изменяли свое направление движения», – говорится в сообщении.

Сообщается, что десантники справились с каждой из поставленных задач, а также значительно повысили свои практические навыки работы в сложных метеоусловиях.

Ранее УНИАН сообщал, как на полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания четырех украинских военных броневиков.