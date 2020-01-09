Украинские броневики прошли масштабные испытания (фото)

Военные тестировали технику сразу четырех моделей.

На полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания четырех украинских военных броневиков.

Об этом сообщает издание "Урядовий кур'єр".

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Отмечается, что тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и Oncilla-M, которые были изготовлены на трех разных предприятиях. Вся техника ранее прошла испытания бездорожьем в Кременчуге и проехала более 500 км до Житомира.

На Житомирщине броневики испытывали в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей технику на удобство испытали военнослужащие-десантники.

В сообщении говорится, что также было испытано боевую мощь автомобилей. Броневики предназначены не только для перевозки боевого состава, но и для поддержки пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов.

Испытания позволят в перспективе отобрать лучшие образцы бронетехники и заранее убрать неполадки.

Напомним, что в Украине создали автобус для спецслужб на базе "МАЗа". Транспорт рассчитан на 26 пассажиров.